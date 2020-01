Pevenage praat ondanks zure exit uit de koers geen mensen aan de galg: "Dan lig ik met afgesneden kop in mijn bed"

De voorstelling van zijn boek 'Der Rudy' brengt met zich mee dat Pevenage met een aantal verhalen over doping naar buiten komt. Maar alles vertellen, en dus ook mensen verraden van wie dopinggebruik nog niet geweten is, doet hij niet.

Pevenage keert in HLN terug naar het moment dat hem fataal werd. "In Spanje werd de telefoon van Fuentes afgeluisterd. Ik belde altijd met een Pay&Go-telefoon, elke keer met een ander nummer. Of ik ging in een telefooncel bellen in Geraardsbergen. Ik belde uit Italië, nadat Ullrich de tijdrit in de Giro had gewonnen."

PAY&GO NIET OPGELADEN

Het bleek het telefoongesprek te veel. "Ik had de telefoon van een vriendin, maar de Pay&Go-kaart was niet opgeladen. Dus nam ik mijn eigen telefoon. Dat was een fatale vergissing. Plots stond ik op de lijst van de Spaanse politie. Zo ben ik opgeofferd."

Andere mensen, klanten van Fuentes, ontspringen de dans. Waarom geeft Pevenage hun namen niet? "Dan lig ik hier morgenvroeg met afgesneden kop in mijn bed. Er zijn weinig mensen die de namen kennen. Ik ken niet alle namen, maar toch veel. Ik zwijg uit respect."

ALI BABA

Voor sommigen betrokkenen is het helemaal faliekant afgelopen. "Ik had een heel goede relate met José Merino. Die mens is daaraan gestorven. Ali Baba (codewoord voor Alberto Leon, koerier van Fuentes) heeft zich verhangen. Niet in die periode. Hij is nog een keer opnieuw begonnen in de atletiek. Het is niet aan mij om bepaalde mensen, waar ik nog veel respect voor heb, aan de galg te praten."

Terwijl het voor Pevenage zelf wel een bitter afscheid aan de koers werd. "Ik was gefrustreerd omdat ik zag wat er allemaal nog gebeurde. Ze hadden een paar schapen de nek afgesneden en de rest deed vrolijk verder. Mensen die zelf van alles op de hoogte waren, liepen me ineens schijnheilig voorbij." Hoe is het nu eigenlijk nog met Jan Ullrich? "Hij heeft nog mindere periodes, maar van zijn verslaving is hij af. Hij is top nu."