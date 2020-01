šŸŽ„ Herbekijk hoe Caleb Ewan de Ier Sam Bennett remonteerde in de Tour Down Under



In de Tour Down Under pakte de Australiƫr Caleb Ewan een tweede ritzege in de Tour Down. De sprinter van Lotto-Soudal versloeg Sam Bennett na een knappe remonte in de laatste meters. Herbekijk hier nog eens de beelden van de sterke sprint van Caleb Ewan en Sam Bennett. HIER kan u het wedstrijdverslag lezen. CANLYNIAD

Cymal 4 Tour Down Under ME



šŸ„‡Caleb Ewan

šŸ„ˆSam Bennett

šŸ„‰Jasper Philipsen



Ewan ar dân, ac yn ennill am y drydedd gwaith yr wythnos hon.



DC šŸ”ø

šŸ„‡Richie Porte

šŸ„ˆDaryl Impey +3”

šŸ„‰Robert Power +8”



pic.twitter.com/2g90PRvDoJ — Y Ddwy Olwyn (@cycling_dragon) January 24, 2020



