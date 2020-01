Bjarne Riis scherp bij zijn terugkeer in het profpeloton: "Steek me dan maar in de gevangenis"

Bjarne Riis is terug in het profpeloton. Hij wordt ploegmanager van NTT en de Tourwinnaar van 1996 wil het verleden achter zich laten.

De 55-jarige Deen zeult een dopingverleden met zich mee, maar verdient volgens verschillende insiders een tweede kans.

"Ik weet perfect dat het mij zal treffen als er in deze ploeg iets fouts zou gebeuren", beseft Bjarne Riis dat hij een verleden met zich meezeult.

Fouten

"Maar als ik opnieuw fouten maak? Steek me dan maar in de gevangenis", is hij duidelijk in Het Nieuwsblad. Hij wil niet meer dezelfde fouten maken, zoveel is duidelijk.

"De passie voor de koers was te groot om niet terug te keren. Ik heb het gevoel dat ik het verschil kan maken."