Van der Poel torent ook in Zonnebeke boven de rest uit, sterke Van Aert boekt wel beste uitslag van het seizoen

In Zonnebeke mochten ze zich in de handen wrijven, want het was één van de plaatsen waar zowel Mathieu van der Poel als Wout van Aert aan de start kwamen. Die laatste behaalde zijn hoogste notering van het seizoen. De overwinning was wel zoals verwacht voor Van der Poel.

Van Aert zat na de start rond de tiende positie, maar kon zich toch al behoorlijk snel voorin nestelen. Ook Adams, Bosmans, Iserbyt en Van der Poel waren goed weg. Nadat Iserbyt en Van Aert elk op beurt even het tempo de hoogte injoegen, hingen Adams en Bosmans aan het rekkertje. Die laatste twee moesten even later de andere drie laten gaan. Zowel Van Aert als Iserbyt gaven een goede indruk, maar bij zijn eerste versnelling was Van der Poel er toch weer alleen vandoor. Van Aert kende zijn beste dag tot dusver in het veld en zette Iserbyt op achterstand. De tweede plek kwam niet meer in het gevaar voor de man van Jumbo-Visma, wat voor hem toch een geweldige opsteker moet zijn. ISERBYT SPEELT DERDE PLEK KWIJT Iserbyt daarentegen was nog vere van zeker van zijn podiumplaats. Adams en Bosmans kwamen hem nog belagen. De vice-Belgisch kampioen maakte ook nog een slippertje en daardoor geraakt hij zijn derde plaats helemaal kwijt. Jens Adams haalde zo knap het podium. Van der Poel won zoals hij dat zo vaak doet: door met één versnelling het verschil te maken.