ZLM Tour krijgt een nieuwe datum en staat dit jaar in mei op de kalender

De ZLM Tour staat ook in 2020 op de kalender, maar krijgt dit keer een andere datum. De wedstrijd zal nu verreden worden van 27 tot en met 31 mei.

Aanvankelijk stond de ZLM Tour gepland van 3 tot en met 7 juni, maar door het wegvallen van de Tour of Norway komt daar nu verandering in. "We hebben door het wegvallen van de Tour of Norway besloten om de ZLM Tour een weekje naar voor te halen", vertelde organisator Martin de Kok. "We gaan op die manier de veiligheid van de renners nog beter kunnen garanderen en de datum is voor ons ook gunstiger."

Zo valt de ZLM Tour tussen de Giro d'Italia, de Dauphiné en de Ronde van Zwitserland: "We hopen hierdoor nog meer teams en bekende renners uit de WorldTour aan de start te krijgen. Dit past tevens bij onze ambitie om uit te groeien tot dé ideale voorbereidingswedstrijd in de aanloop naar de Tour de France en La Vuelta." In 2019 ging de eindzege naar Mike Teunissen. Jumbo-Visma pakte vier van de vijf ritzeges.