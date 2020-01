Pidcock maakt na zevende plek in Hoogerheide zijn doelstelling voor WK veldrijden bekend

Het duel met Mathieu van der Poel kunnen opzoeken, dat is waar elke veldrijder van droomt. Maar bij een jong talent als Tom Pidcock is het vooral belangrijk dat het stap voor stap vooruit gaat. In de WB-cross in Hoogerheide moest de Brit genoegen nemen met een zevende plaats.

Bij Cyclingnews komt hij er nog eens op terug. "Het ging supersnel. Zo simpel is het. Het was gewoon belachelijk. We bleven met een groep samen en dan ineens ging het supersnel", was Pidcock onder de indruk van het tempo tijdens de wedstrijd.

Al bij al was Pidcock toch niet ontevreden over zijn prestatie. "Het ene steile stukje waar het verschil werd gemaakt was een zachte graskant. Dat is waar Mathieu van der Poel heeft aangevallen en dat was mijn zwakste punt op het parcours. Ik was daarna wel nog altijd aan het vechten, dus slecht was het niet."

TOP VIJF

Ook voor Pidcock was dit de generale repetitie voor het WK. Wat is er daar voor hem mogelijk? "Ik zie een beetje progressie. Ik denk dat een top vijf goed zou zijn voor mij. Vrijdag vlieg ik richting het WK."