Fernando Gaviria na eerste seizoenszege: "Hopelijk kan ik deze vorm lang aanhouden"

In de Vuelta a San Juan boekte de Colombiaan Fernando Gaviria zijn eerste seizoenszege. De Colombiaanse rasspurter voelt zich goed en is klaar om dit wielerseizoen op hoog niveau te presteren.

Hoewel Fernando Gaviria in 2019 wel regelmatig wist te winnen voor UAE-Team Emirates was het toch geen topseizoen. In een reactie op de teamwebsite had Gaviria het over zijn eerste seizoenszege: "Het is mijn eerste koers die ik samen met Maximiliano Richeze rijd, maar door een val kon hij mij niet bijstaan. Brandon McNulty en Tom Bohli deden het uitstekend."

Gaviria voelt zich ook erg goed: "Ik ben uitstekend in vorm. Ik moet proberen om die zo lang mogelijk aan te houden want er zijn dit seizoen heel wat belangrijke doelen." Gaviria zal na San Juan ook de Ronde van Colombia en de UAE Tour rijden voor hij naar Europa trekt. Verder zal hij ook zeker nog starten in Tirreno-Adriatico, Milaan-San Remo, Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Frankrijk.