Officiële bevestiging: Lotto Soudal Ladies in alle WorldTour-koersen

Onder meer Cameron Vandenbroucke zal dit jaar uitkomen voor de Lotto Soudal Ladies. En de nabije toekomst ziet er alvast goed uit voor de Belgische ploeg. Het is honderd procent zeker dat Lotto in alle koersen van de Women's World Tour mag starten.

Dat heeft de UCI bekendgemaakt. Het heeft immers een lijst verspreid met daarop alle vrouwenploegen die zeker zijn van deelname in de grootste koersen en ook het Lotto Soudal Ladies-team is daarbij. Lotto is de enige Belgische ploeg op die lijst.

Er zijn dit jaar een aantal ploegen die ongeacht hun plaats op de rangschikking van de UCI automatisch startrecht krijgen. Die worden dan aangevuld door andere teams uit de top vijftien van de ranking, zoals Lotto Soudal. Dat staat dertiende onder de vrouwenploegen.