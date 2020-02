Nu al uitkijken naar WK veldrijden 2021: "Op grote momenten komt wielrennen naar Vlaanderen"

Voorlopig staan alle schijnwerpers op het Zwitserse Dübendorf, maar volgend jaar staat België en meer bepaald Vlaanderen in het middelpunt van de belangstelling. Dan gaat niet enkel het WK op de weg bij ons door, maar ook het WK veldrijden. Dat vindt dan plaats in Oostende.

Bij Belgian Cycling kijken ze er nu al naar uit. "Wie veldrijden zegt, zegt België. Nergens anders kan deze discipline rekenen op zoveel belangstelling", meent bondsvoorzitter Tom Van Damme in een persbericht. "Nergens anders worden zoveel wedstrijden van topniveau georganiseerd."

IN DE GENEN VAN DE MODALE BELG

België wil dus geregeld het WK veldrijden blijven organiseren. "Crossen zit in de genen van de modale Belg, dus is het niet meer dan vanzelfspreken dat ons land in de voorbije twintig jaar al vier keer de organisatie van het wereldkampioenschap voor zijn rekening kon nemen."

Dat zal in 2021 dus opnieuw gebeuren en daarvoor moet ook de politiek zich achter dit project scharen. "Op grote momenten komt het wielrennen terug naar huis, naar Vlaanderen dus", kondigt Vlaams minister van Sport Ben Weyts aan.

OOSTENDE IN DE KIJKER

Bart Tommelein is burgemeester van de stad die de wereldkampioenschappen zullen organiseren. "Deze internationale wedstrijden zetten Oostende in de kijker over de hele wereld." Ook Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir is verheugd. "Vlaanderen is de bakermat van het wielrennen. Het WK veldrijden is een ideale hefboom om dat imago internationaal verder te versterken."