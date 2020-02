Shirin van Anrooij oppermachtig en is eerste wereldkampioene in Dübendorf

Shirin van Anrooij heeft haar enorme talent nog maar eens in de verf gezet. Op het WK veldrijden was niemand tegen haar opgewassen bij de meisjes junioren, die als eersten aan zet waren. Puck Pieterse werd een mooie tweede. Naast Nederland heeft ook de VS al een medaille beet.

Van Anrooij en Pieterse namen zoals verwacht meteen het commando. De Belgische Julie De Wilde nestelde zich na de start bij de eerste zeven. In de loop van de wedstrijd zou echter duidelijk worden dat er voor haar enkel een rol in de achtergrond was weggelegd. BONUS VAN ANROOIJ LOOPT OP Van Anrooij legde er duchtig de pees op en was bij het beëindigen van de openingsronde al twaalf seconden weggereden van haar landgenote. Een ronde verder volgde Puck Pieterse zelfs al op meer dan een halve minuut. De eerstvolgende posities werden ingenomen door Munro en Couzens. De 17-jarige Van Anrooij trok haar inspanning probleemloos door tot op het einde. De eerste wereldtitel in Zwitserland is dus voor haar. Puck Pieterse bezorgde Nederland meteen een tweede medaille. Het brons bij de meisjes junioren gaat naar de Amerikaanse Munro.