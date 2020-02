Deceuninck-Quick-Step kiest voor sprinter als kopman in de ronde van Valencia

Deceuninck-Quick-Step heeft haar selectie bekendgemaakt voor de ronde van Valencia. Fabio Jakobsen is de sprintkopman. Rémi Cavagna, Tim Declercq, James Knox, Yves Lampaert, Davide Ballerini en Stijn Steels zullen hem bijstaan.

Eerder gaven we al mee dat Tom Dumoulin zijn debuut zal maken voor Jumbo-Visma in de ronde van Valencia en nu heeft ook Deceuninck-Quick-Step haar selectie bekendgemaakt. De Nederlander Fabio Jakobsen is de kopman en zal voor de ritzeges moeten zorgen.

Jakobsen wordt bijgestaan door Rémi Cavagna, Tim Declercq, James Knox, Yves Lampaert, Davide Ballerini en Stijn Steels. James Knox zal wel zijn eigen kans mogen wagen voor het klassement, aldus ploegleider Tom Steels bij Wielerflits.

Voor Stijn Steels zal het een speciale wedstrijd worden, want hij is de neef van zijn ploegleider (Tom Steels). Hij maakt ook zijn debuut voor Deceuninck-Quick-Step. De ronde van Valencia duurt vijf dagen en er zijn twee etappes met de finish op een klim.