Evenepoel heeft nog honger naar meer na triomf in San Juan: "Dezelfde Remco blijven die iedereen kent"

Zo, dat is al één rittenkoers die in 2020 op het palmares van Remco Evenepoel komt. Het is moeilijk te geloven dat dit de enige zou zijn. Dit geeft alvast wel een boost en dat moet Evenepoel helpen om ook in andere wedstrijden voor het hoogste te gaan. Zo bekijkt hij het zelf ook.

"Eerst en vooral wil ik het hele team bedanken. Het was een geweldige week en met hun hulp kon ik de perfecte start van het seizoen beleven. Ik ben trots deze koers te winnen en de jongste renner te worden die bovenaan eindigt in het klassement van de Ronde van San Juan", beseft Evenepoel dat dit toch al enigszins een afspraak met de geschiedenis was.

Ik ben altijd klaar voor een nieuwe uitdaging

De Ronde van San Juan is in die twee deelnames wel een lievelingskoers van hem geworden. "Het is altijd een plezier om naar hier te komen, daarom hoop ik in de toekomst terug te keren." Evenepoel is niet van plan om op zijn lauweren te gaan rusten. "Ik probeer altijd goed in vorm te zijn en mijn best te doen. Ik ben altijd gemotiveerd en klaar voor een nieuwe uitdaging. Dat is wie ik ben."

Alles is ook aanwezig om nog vele overwinningen te boeken in 2020. "Ik heb het geluk om een buitengewoon team rond mij te hebben. Ik wil wel met de voeten op de grond blijven en dezelfde Remco blijven die iedereen kent."