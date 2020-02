Jumbo-Visma laat Tom Dumoulin debuteren: "Belangrijk om koersritme op te doen"

Na zijn vertrek bij Sunweb heeft Tom Dumoulin er wellicht lang naar uitgekeken, naar zijn debuut bij Jumbo-Visma. Het komt er op 5 februari aan. De Nederlander maakt immers deel uit van de selectie van Jumbo-Visma voor de Ronde van Valencia.

Sportdirecteur Grischa Niermann blikt op de site van de ploeg vooruit. "Dit is de eerste koers voor ons team met Tom Dumoulin, Tobias Foss en Christoph Pfingsten. Het doel van deze rittenkoers is om te rijden als team en de nieuwe jongens te leren hoe het werkt bij Jumbo-Visma."

SUCCESVOL ZIJN IN SPRINTERSETAPPES

Al te grote ambities worden er dus nog niet gesteld. "Het algemeen klassement is geen doel. Voor Tobias en Tom is het belangrijk om koersritme op te doen. Dag na dag zullen we kijken hoe ze zich voelen." Ritzeges zouden ze wel graag behalen. "We willen succesvol zijn in de sprintersetappes. Met Dylan Groenewegen gaan we voor etappezeges."

Vorig jaar pikte Groenewegen al een ritje mee in Valencia. Naast de hierboven vermelde renners gaan ook Pascal Eenkhoorn, Jos van Emden en Maarten Wynants mee voor Jumbo-Visma.