Streep door de rekening: pechvogel van Team Ineos moet ronde van zijn thuisland schrappen

Het wielerseizoen is nog maar enkele wedstrijden ver en toch is er al schade bij Team Ineos en met name bij Ivan Sosa. Die was nog volop in strijd om kampioen van Colombia te worden toen hij ten val kwam. Die crash blijft niet zonder gevolgen.

Sosa heeft bij zijn val in het nationale kampioenschap een gebroken duim opgelopen. Onmiddellijk na zijn valpartij werd hij overgevlogen naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. Dat heeft aan het licht gebracht dat een operatie noodzakelijk is. VEEL HUID VERLOREN Dat hij als Colombiaan nu niet zal kunnen deelnemen aan de Ronde van Colombia, zal wel een grote ontgoocheling zijn. Ploegdokter Richard Usher geeft meer duiding bij de situatie van Sosa op de site van Ineos. "Ivan heeft veel huid verloren en zowel zijn rechterelleboog als zijn linkerduim bezeerd bij de val. Na de koers ging hij naar het ziekenhuis en liet hij een scan nemen." Zijn duim blijkt er het ergst aan toe te zijn. "Zijn elleboog is oké, maar hij heeft een klein breukje opgelopen in zijn duim. Daarvoor zal er een operatie nodig zijn."