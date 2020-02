Tourbaas Prudhomme: "Bjarne Riis heeft me laten weten dat het hem spijt"

Woensdag stelde de Ronde van Frankrijk de start van 2021 in Denemarken voor. Tourbaas Christian Prudhomme liet ook eventjes de naam van Bjarne Riis vallen: "Hij heeft intussen laten weten dat het hem spijt."

In 1996 bezorgde een indrukwekkende Bjarne Riis Denemarken een allereerste eindzege in de Ronde van Frankrijk. Enkele jaren later bleek dat Riis zich dopeerde en dat gaf hij uiteindelijk ook toe. Riis is intussen de nieuwe teambaas van Team NTT en zal dus in de Tour aanwezig zijn komende zomer.

Prudhomme had het er woensdagnamiddag kort over: "Riis stuurde me een bericht dat hij er spijt van heeft dat hij me ooit zei dat hij niet meer wist waar zijn gele trui was. Ik heb liever zo'n bericht dan dat er geen communicatie meer is. Het verleden kunnen we niet veranderen", tekende Sporza op.