Nog een jaar! Davide Rebellin krijgt een contractverlenging en blijft in het peloton

Het zag er eventjes penibel uit, maar Davide Rebellin zal in 2020 een onderdeel van het wielerpeloton blijven. De Italiaan leek even op weg naar een continentale ploeg uit Cambodja, maar kreeg van zijn vorige werkgever Meridiana Kamen toch nog een contractverlenging.

In de maand november kwam het nieuws naar buiten dat Davide Rebellin in onderhandeling was met het continentale Cambodia Cycling Academy. Even later werden deze geruchten naar de prullenmand verwezen, maar Rebellin bleef op zoek naar een potentiële nieuwe werkgever. Uiteindelijk heeft Meridiana Kamen toch besloten om hem een contractverlenging aan te bieden. Rebellin reed in 2019 ook al enkele maanden voor het team.

De teammanager reageerde bij het Italiaanse SpazioCiclismo erg opgetogen: "We zijn blij met de contractverlenging van Davide. Hij zal jonge renners helpen met zijn ervaring en kan ook zelf nog presteren." Rebellin maakte in 1992 zijn profdebuut bij GB-MG Maglificio. De ex-winnaar van onder meer de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik begint dus aan zijn 28ste seizoen als wielrenner.