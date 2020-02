Crosstalent Manon Bakker werd op staande voet ontslagen, ploeg geeft de reden

Het Nederlandse crosstalent Manon Bakker werd donderdag op staande voet ontslagen door het Experza CX Pro Team. Nu is ook duidelijk waarom.

Manon Bakker eindigde nog in de top-5 op het WK in het Zwitserse Dübendorf, maar is nu niet langer lid van het Experza-team.

Tubes & wielen

Naar de redenen was het lange tijd gissen, maar teammanager Christel Herremans heeft ondertussen toch meer duiding gegeven.

"Bakker reed op het WK niet met het materiaal van de sponsor. Ze reed met andere wielen en tubes rond. Uitgerekend op de belangrijkste dag van het jaar. De sponsor was allesbehalve tevreden", klinkt het bij Sporza.