Tadej Pogocar: de casestudy van Remco Evenepoel?

Tadej Pogacar troefde donderdag Alejandro Valverde af op het pittige slotklimmetje in de Ronde van Valencia. De Sloveen is 21, zestien maanden ouder dan ons Belgisch toptalent.

De Sloveen reed in 2019 zijn eerste grote ronde: de Vuelta. Hij won meteen drie ritten, het jongerenklassement én eindigde op de derde plaats in het algemene klassement. Hij stond er één week voor zijn 21e verjaardag te blinken op het eindpodium.

U hoort ons al komen: mogen we dat ook van Remco verwachten? Die rijdt de Giro vier maanden na zijn twintigste verjaardag. De Giro begint dit jaar met een tijdrit met aardig wat hoogtemeters: Evenepoel krijgt er meteen een uitgelezen kans op een eerste ritoverwinning én de roze leiderstrui.

De kans dat Evenepoel meteen de Ronde van Italië wint is uiteraard erg klein en ook helemaal nog niet de bedoeling. Eenzelfde scenario als bij Pogacar in de Vuelta vorig jaar.

De Sloveen werd op een bepaald moment ook op achterstand gezet, waarna hij met een straffe solo én zijn derde ritoverwinning opnieuw de jongerentrui en zelfs een plek op het eindpodium veroverde.

Dit jaar zet Pogacar vol in op de Ronde van Frankrijk. -de entourage van- Evenepoel beweert dat hij pas in 2023 aan de start van La Grande Boucle staat, maar het valt nog af te wachten of hij echt zo lang gaat wachten.

De Deense start van de Tour in 2021 lijkt Evenepoel alleszins op het lijf geschreven. (Bekijk HIER)

Een aantal ritoverwinningen, een mooie plek in het algemene klassement én een trui in een grote ronde. Veel renners kunnen er een volledige carrière enkel van dromen. Toptalenten als Pogacar en Evenepoel kunnen het zomaar flikken voor hun 21e verjaardag.

Als opstapje naar het allerhoogste podium. Het eindpodium in Parijs ergens tussen 2021 en… pakweg 2035. Om toch nog eens terug te komen op El Imbatido.