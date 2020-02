Morgen start de ronde van Colombia: wie zijn de favorieten?

Morgen start de ronde van Colombia. Vorig jaar werd het gewonnen door Bernal en ook dit jaar lijkt hij de grote favoriet te worden in zijn thuisland. Uiteraard zijn er wel enkele kapers op de kust: een overzicht.

De grootste tegenstander van Bernal lijkt Julian Alaphilippe te worden, maar met Rigoberto Uran en Richard Carapaz staan er nog enkele goede klimmers op de deelnemerslijst. Ook een Jungels of een Van Garderen kunnen misschien verrassen.

En dan is er nog Miguel Angel Lopez. Als hij in zijn dag is wordt het moeilijk om hem te volgen. Toch is Egan Bernal uiteraard de topfavoriet om net zoals vorig jaar de ronde van Colombia te winnen. De slotrit eindigt namelijk met een klim van 18 kilometer. Het gaat om de Alto El Verjon en die zou Bernal moeten liggen.

Wat wel in het nadeel van Bernal zou kunnen spelen is de ploegentijdrit op de eerste dag. Julian Alaphilippe heeft met Deceuninck–Quick-Step namelijk normaal een betere ploeg voor het tijdrijden en zou morgen dus al een kloof kunnen maken.