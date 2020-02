🎥 Hendrik Redant zag vooral zijn eigen ploeg zwoegen: "Het leek wel of ze voor de zevende plaats reden"

Hendrik Redant is natuurlijk gekend van zijn lang verleden bij Lotto, in verschillende functies. Dit jaar is Redant aan de slag als sportdirecteur bij NTT. In de Tour de Langkawi hoopt hij op zoveel mogelijk prijzen met spurter Max Walscheid. Die werd in de vijfde etappe tweede.

"We wisten dat het een snelle rit ging zijn", had Redant de etappe goed bestudeerd. "Het was volledig vlak. Zes renners gingen er vandoor. Toen ik de namen zag, dacht ik onmiddellijk: 'We kunnen hen geen drie - vier - vijf minuten geven.'"

De ploeg moest dus volop aan de bak. "We moesten snel reageren. Met 75 à 80 kilometer te gaan, begonnen we al tempo te maken. Zodat we het verschil onder de drie minuten hielden. We zochten naar ploegen die ons wilden helpen, maar niemand wilde. Het leek wel of ze voor de zevende plaats reden. Wij willen voor de eerste plaats rijden en begonnen hard te achtervolgen."

Dat had ook zijn effect op het koersverloop in de finale. "Ik kon zien dat alles bijeen zou komen. Alles was goed doorgesproken tijdens de meetings, hoe we gepositioneerd moesten zijn. Jammer genoeg werd Max nipt geklopt op de lijn. Het is jammer, want de ploeg is al de hele week sterk bezig. Vanuit dat oogpunt: veel respect voor mijn jongens."