Belgische kampioene Jesse Vandenbulcke is klaar om te knallen in 2020

Jesse Vandenbulcke kroonde zich eind juni vorig jaar verrassend tot Belgisch kampioene op de weg. Dit jaar hoopt ze nog beter te doen.

Vandenbulcke werd pas vorige maand 24, maar heeft er al een bewogen carrière opzitten. In 2014 won ze het BK tijdrijden bij de junioren en pakte ze het brons in de wegrit. In diezelfde leeftijdscategorie pakte ze dat jaar ook de Belgische titel op de omnium.

In 2016 hing ze even haar fiets aan de haak en werd ze zwanger. Ze beviel van een zoontje en noemde hem Fabian. Een verwijzing naar Spartacus.

Via een amateurploeg keerde ze in 2018 terug in koers en kort voor ze haar Belgische titel behaalde vorig jaar, ondertekende ze een contract voor 2020 bij Lotto Soudal Ladies. De ploeg waar ze ook in 2015 al reed.

“Ondanks de driekleur heb ik er toch geen topseizoen opzitten”, vertelde Vandenbulcke in een gesprek met Het Nieuwsblad. “De combinatie van voltijds werken, trainen en een gezin met een kindje vergde tijdens de winter veel energie.”

“Ik vertrok dan ook met een minimale voorbereiding naar Australië. Ik heb mijn voorjaar wat te lang gerekt, waardoor ik maandenlang minder goed was, maar op het BK kende ik een superdag: plots was mijn volledige seizoen geslaagd.”

“Nu werk ik nog maar halftijds bij Panos, waardoor ik meer tijd heb om te trainen. Dit seizoen mik ik vooral op de Vlaamse en Waalse klassiekers om mijn driekleur in beeld te brengen. Natuurlijk wil ik ook naar de Spelen in Tokio.”

