Hectische sprint krijgt verrassende winnaar in Tour of Colombia

In Duitama is de tweede rit in de Ronde van Colombia uitgedraaid op een hectische sprint, met een verrassende winnaar.

Een groep vluchters van tien eenheden sterk kleurde de dag, maar het vele beukwerk in het peloton zorgde ervoor dat ze kansloos waren. Molano En dus kregen we een massasprint, zoals enigszins te verwachten was vooraf. In de hectiek in Duitama was het Molano die voor de zege voor UAE wist te zorgen. Hodeg werd tweede, Einhorn vervolledigde het podium. De favorieten voor de eindzege kwamen de rit allemaal goed door.