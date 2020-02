Heugelijk nieuws voor Julian Alaphilippe: de Fransman heeft een nieuwe vriendin

Julian Alaphilippe heeft een nieuwe relatie. De Fransman is samen met presentatrice Marion Rousse. Het is opvallend, want enkele dagen geleden liet Rousse via Instagram weten dat ze enkele maanden geleden gescheiden is van Tony Gallopin.

Gallopin en Rousse waren twaalf jaar samen, maar de presentatrice liet enkele dagen geleden op Instagram weten dat ze enkele maanden geleden gescheiden zijn. Nu zou Rousse volgens Sporza dus een nieuwe liefde gevonden hebben in het wielerpeloton. Rousse en Julian Alaphilippe hebben het nieuws ook bevestigd. Alaphilippe is nu aan het werk in de ronde van Colombia en heeft daar klassementambities. Hopelijk voor de Fransman geeft zijn nieuwe liefde hem vleugels.