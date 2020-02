Alvaro Hodeg moet het stellen met derde plaats, voor tweede dag op rij zelfde winnaar in Colombia

De etappe naar Sogamoso bestond wel uit enkele hindernissen, maar aan het eind werd er toch weer een massasprint verwacht in de Ronde van Colombia en zo geschiedde ook. Het werd een Colombiaans feestje. Molano was diegene die echt kon vieren, voor de tweede dag op rij.

Er ontstond een ontsnapping met één wel erg opvallende naam bij: die van Egan Bernal. Die wil zich voor eigen publiek natuurlijk zo veel mogelijk laten zien. Ook Castiblanco, Sevilla, Camargo en Ochoa gingen mee. Wellicht schrikte de aanwezigheid van Bernal voorin toch te veel kopmannen af en dus liet men niet begaan.

Nadien werd het tempo erg hoog gehouden, waardoor er niet meteen nieuwe ontsnappingspogingen konden komen. Uiteindelijk lukte het toch om weg te geraken voor Henao, Pellaud, Baron en Sevilla. Een grote voorgift kregen zij echter ook niet.

TOP TIEN VOOR VAN LERBERGHE

Onder meer onder impuls van Education First werden de vier in de finale gegrepen en zo werd het een massasprint. Het was uitkijken naar onder andere Alvaro Hodeg van Deceuninck-Quick.Step. Avila bleef hem net voor. Juan Sebastian Molano was zelfs nog een tikkeltje sneller en boekte zijn tweede ritzege op rij. De volledige top vijf bestond uit Colombianen. Van Lerberghe werd zevende.