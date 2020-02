Deceuninck-Quick.Step heeft nieuwe nationale kampioen, Sam Benett komt met felicitaties

Er mag opnieuw een renner van Deceuninck-Quick.Step de nationale kampioenentrui van zijn land aantrekken. Shane Archbold is immers kampioen van Nieuw-Zeeland geworden. Archbold wist in de finale George Bennett nog knap te remonteren.

George Bennett opteerde voor een aanval van ver. Op 45 kilometer van de aankomst ging de renner van Jumbo-Visma er vandoor. In de slotkilometers kreeg hij het gezelschap van Shane Archbbold, die hem met de meet in zicht achter liet.

Wowsers!!!!!@Theflyingmullet absolutely rocked at the New Zealand National Championships and emphatically won the title!

The Silver Fern is coming to Europe!#No8in2020 #WayToRide

Archbold is bezig aan zijn eerste jaar bij Deceuninck-Quick.Step nadat hij samen met Sam Bennett overkwam van Bora-Hansgrohe. De Ier is dan ook blij voor hem. "Ik ben absoluut verheugd voor 'The Flying Mullet.'" Zo noemt Archbold zichzelf op sociale media. "Wat een kerel! Na een paar zware jaren door blessures wint hij nu de Nieuw-Zeelandse titel."