🎥 Jasper De Plus dolgelukkig als profrenner en duidt zijn geliefkoosde wedstrijd aan: "Het is een droom die uitkomt"

Dit seizoen rijden er twee mannen met de naam De Plus in het profpeloton, want ook Jasper krijgt zijn kans en dit bij Circus-Wanty Gobert. Voor hem komt het erop aan om stap per stap te zetten, maar hij droomt toch al van een deelname in de Ronde van Vlaanderen.

Hoe voelt het nu om echt profrenner te zijn? "Het is een droom die uitkomt", zegt De Plus in een filmpje van de ploeg. Ik doe alles wat ik moet doen. Alles moet ik eruit halen, want uw carrière is maar van een bepaalde duur", is hij zich daar al van bewust.

Met Laurens De Plus van Jumbo-Visma is zijn broer al een vaste waarde in het peloton. "Ik denk dat het wel een voordeel is, omdat iedereen mij kent. Ik probeer mijn eigen pad te bewandelen en zo goed mogelijk af te werken. Ik kijk er wel naar uit om eens samen rond te rijden en dan kan hij mij misschien wat tips geven."

🚲How does our neopro @JasperDePlus 🇧🇪 experience his debut in the pro peloton?

👨‍👨‍👦‍👦 What does he think about racing with his brother @LaurensDePlus?#CWGT🎥#CyclingmediaAgency



⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/6nwbFCxVQD — Circus - Wanty Gobert - Tormans Cycling Team (@CircusWGT) February 18, 2020

Een lievelingskoers heeft de jongste De Plus toch ook al wel in zijn gedachten. "Ik zou wel graag eens de Ronde van Vlaanderen rijden. Het is Vlaanderens Mooiste. De Vlaamse Ardennen zijn een mooie streek."