Laurens De Plus krijgt meteen een mooie rol van Jumbo-Visma: in deze wedstrijd wordt hij uitgespeeld als kopman

Laurens De Plus is de kopman van Jumbo-Visma in de UAE Tour. Hij deed het vorig seizoen uitstekend als superknecht van Roglic en dus mag hij dit seizoen zijn eigen kans wagen. Normaal was Tom Dumoulin de kopman, maar hij is er niet bij door maagproblemen.

Volgens Het Nieuwsblad is de kans bestaande dat De Plus ook de kopman zal zijn voor de Tirreno-Adriatico. Het zal echter niet alleen van de Belg moeten komen, want ook Dylan Groenewegen is aanwezig in de UAE Tour en de Tirreno-Adriatico om ritzeges te behalen.