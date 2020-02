Alweer raak voor het sterrenteam: Team Ineos legt trouwe luitenant vast tot 2023

Opnieuw goed nieuws vanuit de kant van Team Ineos, waar een trouwe luitenant een contractverlenging heeft getekend.

Luke Rowe zal tot minstens eind 2023 uitkomen voor Team Ineos. Dat hebben renner en team naar buiten gebracht donderdagvoormiddag.

Rowe is al sinds 2012 in loondienst bij de ploeg en verzamelde al verschillende mooie ereplaatsen in het Vlaamse voorjaar.

Nieuw hoofdstuk

Bovendien is hij een trouwe luitenant van de kopmannen voor de vlakke kilometers in de grote rondes. Zo is hij een onmisbare pion in het raderwerk van Brailsford & co.

"Deze cotnractverlenging toont enorm veel toewijding van mezelf en van het team. Ik ben prof geworden bij dit team en hier al van dag 1. Ik ben heel blij dit nieuwe hoofdstuk te kunnen schrijven."