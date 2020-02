Loïc Vliegen van Circus-Wanty Gobert slachtoffer van valpartij

Geen geluk voor Loïc Vliegen, de man die zich woensdag nog deed opmerken door in de openingsetappe van de Ruta del Sol even op pad te gaan met Gougeard en Urbano. Etappe twee was hem minder goed gezind: de Belg kwam ten val.

Op een gegeven moment was te zien hoe Loïc Vliegen medische assistentie kreeg aan de wagen van de medische staf. Vliegen kon daarna de etappe wel nog uitrijden. Vliegen bereikte de aankomst in Iznajar als 126ste op meer dan elf minuten van ritwinnaar Serrano. Het is nu schade opmeten bij de renner van Circus-Wanty Gobert. Het is nog niet duidelijk hoeveel averij hij juist heeft opgelopen bij de valpartij. Assistance for @LoicVliegen after a crash #66RdS #VAndalucia2020 https://t.co/qKpZZZ3PLw — Circus - Wanty Gobert - Tormans Cycling Team (@CircusWGT) February 20, 2020