📷 Bezorgt Jakobsen Deceuninck-Quick.Step hattrick in de Ronde van de Algarve?

In de Ronde van de Algarve wordt vrijdag de derde rit afgewerkt. Op papier wordt het opnieuw een kans voor de sprinters.

The Wolfpack is uitstekend op dreef in Portugal. Fabio Jakobsen won net als vorig jaar de eerste rit, Remco Evenepoel was de sterkste in de tweede, waarna hij de leiderstrui overnam van zijn Nederlandse ploegmaat.

Vrijdag moet het peloton iets meer dan tweehonderd kilometer afwerken tussen Faro en Tavira. Vorig jaar eindigde de vierde etappe in Tavira, maar kon Jakobsen het daar niet afwerken.

Dit jaar zint hij er op revanche. Woensdag was hij alvast oppermachtig. De kans is dan ook reëel dat hij The Wolfpack vrijdag een derde zege op rij bezorgt.