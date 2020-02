Aerts regelt sprint in Leuven ondanks probleem met klikpedaal, verrassende 19-jarige levert prima cross af

In Leuven stond de Vestingcross op het programma in het slotweekend van het veldritseizoen. En dat leverde een leuke cross op.

Voor Eli Iserbyt was de cross na een bocht eigenlijk al voorbij, want hij viel en zag zo het hele peloton aan zich voorbijflitsen.

Ook ploegmaat Laurens Sweeck had een offday en kon zich niet voorin in de debatten mengen. Daar zagen we wel de 19-jarige Niels Vandeputte lange tijd meedraaien - hij zou vierde worden.

Aerts in de sprint

Uiteindelijk waren Michael Vanthourenhout, Aerts en Van Der Haar de sterkste drie van het lot. Die laatste hing meermaals aan het rekkertje, maar kon lange tijd druk op de ketel zetten.

In de sprint schoten Aerts en Van Der Haar even uit het klikpedaal, maar Aerts kon vanop kop alsnog de zege behalen.