Belgisch kampioene breekt nekwervel en mist (deel) voorjaar: "Kan dit wel relativeren"

Brute pech voor Belgisch kampioene Jesse Vandenbulcke, die zwaar viel in een Spaanse rittenkoers.

In de Setmana Ciclista Valenciana ging Vandenbulcke onderuit en daarbij brak ze een nekwervel, waardoor ze voor onbepaalde tijd buiten strijd is.

"Ik keek er naar uit om in de driekleur te rijden dit voorjaar, ik had er veel zin in. Maar ik weet dat ik er opnieuw zal staan, als jonge mama kan ik dit wel relativeren."

Vandenbulcke deelde ook nog een post vanuit haar ziektebed in Spanje. De club liet nog weten dat het om een stabiele breuk gaat, maar de duur van de onbedschikbaarheid is nog onbekend.

Volgende week zal ze de start van het voorjaar met de Omloop Het Nieuwsblad alvast aan zich moeten laten voorbijgaan.