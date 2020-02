Zoidl zet bergrit in Turkije naar zijn hand, ereplaats is genoeg voor verrassende nieuwe leider

In Turkije stond een bergrit op het programma in de ronde van Antalya. En dat leverde een leuke strijd op.

Onderweg naar Termessos moesten een dikke honderd kilometer worden afgelegd, waarbij een elitegroepje uiteindelijk om de overwinning streed.

Uiteindelijk was het Zoidl die in de slotfase enkele achtervolgers wist af te schudden en zo de bergrit naar zijn hand zette.

Badilatti, Stenman en Fancellu eindigden op korte afstand in een eerste groepje. Stenman is door zijn derde plaats de nieuwe leider in Antalya.