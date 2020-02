Lampaert wikt en weegt de (Belgische) concurrentie voor het voorjaar: "Hij heeft zich nog niet getoond, maar..."

Zaterdag is de speeltijd voorbij en begint het Vlaamse wielervoorjaar. Traditioneel krijgen we meteen de Omloop het Nieuwsblad en Kuurne Brussel Kuurne voorgeschoteld.

In een gesprek met Het Laatste Nieuws deed Yves Lampaert een poging om de concurrenten van Deceuninck-Quick.Step in te schatten.

“Philippe Gilbert heeft zich nog niet echt getoond, maar volgens mij is hij echt in orde. Ik zie het aan zijn 'coup de pédale'. En hij zat de hele tijd vooraan in het peloton te kijken als een vink.”

“Greg Van Avermaet heeft een heel straffe indruk nagelaten. Die rijdt ongelofelijk goed bergop. Tim Wellens zijn demarrages zijn de moeite. En Jasper Stuyven oogt scherp en fris. Er zitten er weer enorm veel klaar voor een goed voorjaar."