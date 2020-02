Ploegleider Lotto-Soudal over coronacrisis: "Plots mocht niemand nog binnen of buiten"

Het coronavirus speelt nu ook voor sfeerverpester in het wielrennen. Donderdagavond werd de UAE Tour gestaakt omdat twee personen betrokken bij de rittenkoers besmet raakten.

Lotto-Soudal-ploegleider Mario Aerts vertelde in een gesprek op Radio 1 over de situatie. “Er werd ons gisteravond verteld dat twee stafleden van een ploeg positief waren en dat daarom iedereen moest worden getest. Plots mocht niemand nog buiten of binnen. Dat zou tien minuten duren, maar dat werd al snel een halfuur.”

“Uiteindelijk werd meegedeeld dat iedereen in de loop van de avond zou getest worden. Voor ons werd dat 6u ‘s ochtends. Ze namen de temperatuur op en namen met een wattenstaafje wat slijm uit de neus mee naar het labo voor onderzoek."

"De resultaten zouden vandaag (vrijdag, red) al bekend worden. Dan weten we of we zondag effectief naar huis mogen. Indien iemand besmet is, moet die wellicht langer blijven. Hopelijk loopt het zo’n vaart niet.”

Iedereen is rustig. Het is een beetje vervelend dat de koers is stopgezet, maar al bij al valt het hier wel mee. Het weer is hier heel goed, we mogen op het dakterras en zo’n vijftig vierkante meter buiten het hotel. Er zijn slechtere plaatsen en hotels om in quarantaine te moeten blijven.”

“Niemand maakt zich ook echt zorgen. Er is ons verteld door dokters dat het coronavirus niet erger is dan een griep waar je ook dood van kan gaan, vooral dan ouderen en mensen met een zwakkere gezondheid. Ik maak me dus niet al te veel zorgen.”