Politt brak vorig jaar opvallend record in de Ronde van Frankrijk

Nils Politt maakte het afgelopen seizoen Philippe Gilbert knaplastig in Parijs-Roubaix. Hij reed ook de Tour.

In die Ronde van Frankrijk eindigde de klassieke renner op een anonieme 64e plaats, maar liet hij wel een opvallend record optekenen.

In de achttiende etappe overschreed hij namelijk als eerste de magische grens van honderd kilometer per uur. De Duitser haalde een topsnelheid van 101,5 km/u in de afdaling van de Col de Vars. Op twee smalle tubes. Waanzin.

De foto boven dit artikel werd trouwens genomen tijdens de individuele tijdrit in de Tour en niet tijdens de bewuste rit.