Emoties lopen hoog op bij winnaar van Le Samyn: "Als je wint, weet je dat je niet voor niets werkt"

Een kloeke kerel, een lichaam vol tattoo's en toch stonden de tranen in de ogen bij Hugo Hofstetter na zijn overwinning in Le Samyn. De Fransman is allesbehalve een veelwinnaar, maar heeft nu toch die felverhoopte zege beet. En dat op een heel bijzondere dag.

Hofstetter probeert de overwinning een plaats te geven. "Dat het de mooiste dag uit mijn leven is, ga ik niet zeggen. Het is wel een supergoede zaak voor mijn carrière", zegt hij tijdens het flashinterview. "Ik verwacht dat ik nog zal winnen. Veranderen van ploeg heeft mij enorm goed gedaan. Ik ben tevreden, want het is ook nog eens de verjaardag van mijn vriendin."

Dat is slechts een deel van de reden waarom de winst in Le Samyn hem zoveel doet. "Ik werk ervoor en het is lastig als je daar niet dikwijls voor wordt beloond. Iedereen werkt hard op de fiets, maar ik ben al veel tweede en derde geëindigd. Je hebt er die veel winnen en je hebt er die veel minder vaak winnen. Als je wint, weet je dat je niet voor niets werkt."

Het kwam juist uit in de sprint

Toch is de renner van Israel Start-Up Nation steeds in zichzelf blijven geloven. "Als ik niet in mezelf geloof, gaan de anderen dat zeker niet doen." Ook in zijn Cofidis-periode toonde hij bij momenten al zijn snelle benen. "Het kwam juist uit in de sprint. Ik had de juiste lijn beet."