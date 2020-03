🎥 Wereldkampioen verstoort interview van ploegmaat

Ryan Mullen is momenteel aan de slag in Parijs-Nice. De Ier is in principe een tijdritspecialist, maar werd woensdag pas 101e in de race tegen de klok.

Na de rit van donderdag gaf de renner van Trek-Segafredo een interview aan ITV Cycling. Dat werd verstoord door ploegmaat en wereldkampioen Mads Pedersen… die de toeter van de ploegbus had gevonden. Een komische noot in deze sombere coronatijden. .@Mads__Pedersen at it again! Sorry @ryanmullen9 😂 #prankpatrol https://t.co/9MLJL07guW — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) March 12, 2020