Nederlandse ex-wereldkampioen veldrijden bij de beloften verlengt contract bij Sunweb

De 24-jarige Nederlander werd in 2018 wereldkampioen veldrijden bij de beloften. Hij reed tot 2016 voor het opleidingsteam van Rabobank en vanaf 2017 voor dat van Sunweb.

Sinds vorig seizoen maakt hij deel uit van de hoofdmacht van de Nederlandse formatie die onder Duitse licentie koerst.

We're excited to announce that former U23 cyclocross World Champion @jorisnieuwenhui will race in our team's colours until the end of 2022. We look forward to the coming years, Joris!



