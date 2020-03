Plan C Wout van Aert draait eveneens op niets uit: ook deelname aan derde bijkomende koers geschrapt

Wout van Aert stond oorspronkelijk op de startlijst voor de Strade Bianche. Toen die koers wegviel, was deelname aan Parijs-Nice een optie, maar zijn ploeg besloot voor de zekerheid niet mee te doen aan de Franse rittenkoers.

Van Aert ging dan maar voor plan C: een bijkomende stage in Girona om dan drie eendagskoersen te gaan afwerken: Nokere Koerse, de GP Denain en de Bredene Koksijde Classic. Doordat de Belgische federale regering alle sportactiviteiten schorst tot 3 april, gaan Nokere Koerse en de Bredene Koksijde Classic sowieso niet door.

Following the decisions of the governing authorities, Team Jumbo-Visma has also decided to:



❌ participation of GP Denain (19/3)

❌ organization of school clinics until March 31

❌ conclude high altitude training camp on Teide#coronavirus