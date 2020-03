Wilfried Peeters zit dag langer dan Remco Evenepoel vast in Calpe

Voor iedereen die betrokken is in het wielrennen is dit het moment om huiswaarts te keren aangezien er een tijdje geen koersen meer gaan afgewerkt worden. Dat is het geval voor zij die meededen aan Parijs-Nice en ook voor zij die het op een stage hielden.

De selectie van Deceuninck-Quick.Step werd verdeeld in verschillende groepjes die hun trainingen afwerkten en de conditie trachtten te onderhouden de voorbije weken. Ook de Belgische renners en begeleiders is dit het moment om terug te keren naar het thuisland. Voor de ene verloopt de reis al meer volgens plan dan de andere. Bijvoorbeeld Remco Evenepoel en Iljo Keisse namen gisteren het vliegtuig in het Spaanse Calpe. Voor sportdirecteur Wilfried Peeters was er echter geen plaats meer op het vliegtuig. Hij probeert vandaag alsnog uit Calpe weg te geraken. Dat heeft Peeters zelf verteld aan de telefoon in VTM Nieuws.