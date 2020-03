Voor renner van Cofidis is het een onzeker seizoen: "Ik moet wedstrijden rijden om mijn contract voor volgend seizoen te verdienen"

Jesper Hansen is ongerust. De renner van Cofidis staat namelijk voor een onzekere toekomst. Hij wil een contract verdienen voor volgend seizoen, maar het is lastig omdat de wedstrijden worden uitgesteld door het coronavirus.

De ronde van Catalonïe, de ronde van Romandië en de Giro. Hansen had een mooie kalender de komende maanden, maar de eerste twee rittenkoersen zijn afgelast en het is ook niet zeker of de Giro wel zal doorgaan.

Nu wacht een onzekere toekomst voor Hansen. "Het is jammer, maar er is niets aan te doen. Hopelijk worden de uitgestelde wedstrijden later op het seizoen gereden, want ik moet mijn contract verdienen voor volgend seizoen", aldus Hansen bij Cycling News.