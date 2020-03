De koers ligt in ons land nog plat tot 30 april, wat met uitgestelde wedstrijden?

De volksgezondheid heeft natuurlijk altijd voorrang op het sportieve en dus ook op de wielerkalender.

Door de verstrengde maatregelen van de Belgische overheid om het coronavirus een halt toe te roepen wordt er in ons land niet meer gekoerst, niet op professioneel niveau en evenmin op recreatief, tot en met 30 april. Dat hebben Belgian Cycling, Cycling Vlaanderen en FCWB in samenspraak besloten.

Tot 1 november?

Uiteraard willen de koersorganisatoren dat hun wedstrijden alsnog gereden worden, eens de crisis is bezworen. Het wordt een moeilijke opgave om binnenkort een overvolle kalender op te stellen, zeker omdat men nog niet weet vanaf wanneer er precies weer gereden mag worden.

Een ding is zeker: de koersen die later op het seizoen plaatsvinden en niet zijn uitgesteld hebben voorrang op de wedstrijden waar mee geschoven moet worden in de kalender. Ook de monumenten en de grote rondes zullen voorrang krijgen. De UCI overweegt om het seizoen te verlengen tot 1 november.