Is er toch nog hoop voor de voorjaarsklassiekers? UCI werkt aan nieuwe kalender

Er is hoop. De UCI doet er namelijk alles aan om de voorjaarsklassiekers op een later tijdstip te organiseren. Ze zijn bezig met een nieuwe kalender, maar het is niet makkelijk om alles te organiseren, aangezien er nog heel veel wedstrijden op de planning staan.

Zullen de voorjaarsklassiekers, zoals de Ronde van Vlaanderen, later op het seizoen gereden worden? Thomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics gelooft erin. "We hebben een gesprek gehad met verschillende instanties, zoals de UCI, en ze zijn allemaal vragende partij om de Ronde op een ander tijdstip te laten doorgaan", legt Van Den Spiegel uit bij Het Laatste Nieuws. Toch zal het geen makkelijke opdracht worden om al de voorjaarsklassiekers naar een andere datum te verschuiven. "Het is wel al een zeer drukke kalender, dus het is moeilijk om deze puzzel in elkaar te steken. We moeten realistisch blijven, maar eerst moeten we de pandemie onder controle krijgen. Dan kunnen we verder zien", aldus Thomas Van Den Spiegel.