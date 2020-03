Oliver Naesen maakt trainingstocht van 350 kilometer: "Ploegmaats moeten op de rollen trainen, dat is pas de hel"

Oliver Naesen sprak woensdagochtend bij Studio Brussel over zijn trainingstocht van 350 kilometer. De voormalige Belgische kampioen mikte op de voorjaarskoersen en die kan hij nu wel vergeten.

Tot 30 april wordt er in België niet meer gekoerst. Een spijtige zaak voor de wielerfan en voor Oliver Naesen, die sommige voorjaarsklassiekers met stip had aangeduid in zijn agenda. "De Tour de France is voor mij het volgende doel. Enorm belangrijk op internationaal niveau, maar voor mij persoonlijk een pak minder", sprak hij bij de radiozender.

Wat deze moeilijke weken nog zullen brengen voor hem wist Naesen niet. "Meer van deze trainingstochten of een boek lezen? Ik weet het niet." Naesen is alleszins blij als hij ziet hoe sommige van zijn ploegmaats van AG2R hun conditie moeten onderhouden.

"Sommigen mogen zelfs helemaal niet meer buiten trainen. Niets doen is geen optie, dus ze trainen op de rollen. Dat is echt de hel", besloot Naesen.