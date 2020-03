Philippe Gilbert: "Mijn doelen zijn weg"

Philippe Gilbert heeft op de ploegpagina van Lotto-Soudal een video online gezet waarbij hij de koerssituatie van vandaag aankaart. Met een maartse zon op zijn gezicht hoopt hij dat het seizoen zo snel mogelijk opnieuw afgetrapt kan worden.

Philippe Gilbert is vooral op zoek naar winst in Milaan-San Remo, het enige monument dat hij nog niet gewonnen heeft. Maar elke voorjaarsklassieker is ofwel uitgesteld ofwel volledig geannuleerd. Ook voor hem een lastige situatie: "Nu alles is afgelast, zijn mijn grote doelen weg. Maar we moeten samen door deze moeilijke periode", is hij eerlijk.

"Iedereen heeft elkaar nodig, we moeten solidair zijn. Organistoren hebben maanden gewerkt om een koers te hebben, de seingevers, de vrijwilligers, de renners, de staf... We moeten samen door deze periode en sterker worden", klinkt Gilbert, zelf heel solidair.

Maar de ex-wereldkampioen blijft hoopvol: "Ik blijf nog trainen. Vroeg of laat krijgen we een datum voor een nieuwe start van het seizoen, en dan gaan we keihard werken."