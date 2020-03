Thomas De Gendt laat zich uit over de hele situatie: "Verkloot dit niet en hou je aan de regels"

Vanaf vandaag zullen er enkele zware maatregelen gelden in ons land voor het coronavirus. We mogen wel nog buiten gaan sporten, maar als we het met iemand samen doen, moeten we zeker voldoende afstand bewaren.

Thomas De Gendt heeft zich op Twitter uitgelaten over de maatregelen. Zo hoopt hij dat iedereen zich aan de regels kan houden. "Verkloot dit niet. Ga max met twee personen sporten en hou afstand", aldus de renner van Lotto-Soudal. We mogen nog steeds buiten om te sporten. Dit is een groot verschil met andere landen. Verkloot dit niet en hou je aan de regels. Ga max met 2 sporten. Hou afstand. Wees voorzichtig, neem geen risico’s (nu is niet het moment om een blessure op te lopen). — Thomas De Gendt (@DeGendtThomas) March 18, 2020