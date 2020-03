Throwback: welke wedstrijd stond vorig jaar op het programma op deze dag en wie was toen de winnaar?

Vorig jaar stond op deze dag de voorlaatste etappe in de Tirreno-Adriatico op het programma. Het was een vlakke rit, maar bij de sprint kregen we een opvallende winnaar. Alaphilippe trok namelijk aan het langste eind.

Een Belg kleurde toen mee de dag, want Gijs van Hoecke ging mee in de aanval. Ze gingen met zeven renners in de aanval. Volgens Touretappe werden de laatste twee renners op vier kilometer van de streep gegrepen en we kregen dan een massasprint. Men zou verwachten dat de grote kanonnen zoals Gaviria en Viviani zich hier zouden tonen, maar het was Alaphilippe die verrassend met de overwinning ging lopen. Cimolai werd tweede en Viviani werd uiteindelijk derde.