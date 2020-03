Groupama-FDJ waarschuwt voor een Tour op twee snelheden en wil periode zonder outdoor training

De maatregelen van de verscheidene overheden tegen het coronavirus verschillen nogal wat en dat zorgt ervoor dat ook niet alle wielrenners zich in dezelfde situatie begeven. Dat is problematisch met het oog op de Tour, menen Frédéric Grappe en Marc Madiot van Groupama-FDJ.

In België bijvoorbeeld is het perfect mogelijk om in de buitenlucht te trainen. In Frankrijk is er een volledige lockdown en kunnen de renners enkel in eigen huis op de rollen rijden. "Je kan geen terugval vermijden als we enkel trainen op de hometrainers", zegt Grappe in L'Équipe.

ZIELIG SPEKTAKEL

De performance director van Groupama-FDJ vindt het niet helemaal eerlijk dat de omstandigheden zo verschillend zijn. "Als sommigen wel buiten kunnen blijven rijden, krijgen we een Ronde van Frankrijk op twee snelheden. We zouden maar een zielig spektakel zien en zouden het publiek niet respecteren als we op deze manier doorgaan. En wat met fair play?"

Teammanager Marc Madiot treedt hem bij. "Een Tour waarbij de Franse renners niet op gelijke voet met de anderen kunnen vertrekken, zou een catastrofe zijn. Je kunt niet ineens alle deuren openen en zeggen: iedereen in de arena!"

BLOK VAN VIER WEKEN

Allemaal goed en wel, maar bestaat er ook een oplossing? "De enige manier om het eerlijk aan te pakken, is om een periode in te lassen waarin er niet gekoerst mag worden", denkt Grappe. "Dan moet er een blok van vier weken komen om een basis te leggen qua competiviteit. Dat is zeker nodig om een gelijk niveau van fitheid te krijgen onder de renners."