Nu ook eerste wielerwedstrijd in juni geannuleerd

Geen ronde van Slovenië dit seizoen. De wedstrijd zal normaal doorgaan van 10 tot 14 juni, maar het coronavirus strooit roet in het eten. Het is de eerste wedstrijd in juni die geschrapt wordt door het virus.

"Het was geen makkelijke beslissing, maar normaal moeten we nu al bezig zijn met de organisatie en het is niet het geval. We hebben er goed over nagedacht en we denken aan de veiligheid van de mensen", klinkt het in Het Nieuwsblad.